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Önce terörden arındırıldı şimdi ise uyuşturucu tacirlerinden temizleniyor Suriye’ye yönelik operasyonlarda harekat merkezi konumunda olan Gaziantep’te uyuşturucuya geçit verilmiyor Kentte son bir yılda yapılan yaklaşık bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar, 360 kilo eroin, 32 bin adet hap ele geçirildi

İHA

Önce terörden arındırıldı şimdi ise uyuşturucu tacirlerinden temizleniyor Suriye’ye yönelik operasyonlarda harekat merkezi konumunda olan Gaziantep’te uyuşturucuya geçit verilmiyor Kentte son bir yılda yapılan yaklaşık bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar, 360 kilo eroin, 32 bin adet hap ele geçirildi

Yaklaşık 4 yıldır terör örgütlerinin kanlı saldırılarının hedefinde olan ve ülke dışında ya da ülke sınırları içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bir harekat merkezi olan Gaziantep’te terörün ardından uyuşturucu sevkiyatına da büyük darbe vuruldu. Kentte son bir yılda yapılan yaklaşık bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar, 360 kilo eroin, 32 bin adet hap ele geçirildi.
Terör örgütü PKK’nın silah bırakması amacıyla 2014 yılında başlayan ve 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşen terör saldırısında iki polisin evinde şehit edilmesi ile biten çözüm sürecinin ardından, ülke içinde ve sınır ötesinde terör örgütleri ile finans kaynaklarına yönelik büyük mücadele başlatılmıştı. Türkiye’de genelinde terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatılırken, Suriye’nin Türkiye sınırını kontrol altına alan terör örgütlerine yönelik harekat ve operasyonlara da start verilmişti.

Hem içerde hem dışarda operasyonlar
Suriye sınırında bulunan ve kanlı terör saldırıları ile sarsılan Gaziantep’te de hücre evlerine ve terör örgütü yöneticilerine yönelik hız verilen operasyonlarda, DEAŞ, PKKYPG/KCK gibi terör örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri kıskaca alınırken, ülkedeki darbe girişiminin ardından ise FETÖ operasyonlarıyla teröre büyük darbe vurulmaya başlanmıştı. Suriye’de art arda düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlarla da ülke gündeminden düşmeyen Gaziantep’te son bir yıldır ise terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine de büyük bir darbe vuruldu.

Sınır güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
Terör örgütlerinin SuriyeTürkiye sınırında oluşturduğu terör koridoru dağıtılırken sınır hattında tamamlan beton duvar, kale kol ve kule kol, insansız hava araçları, modern ve teknik gözetleme yöntemleri ile sınır güvenliği arttırılarak terör örgütü üyelerinin ülkeye girmesi önlendi. Suriye sınırındaki Gaziantep’te başarılı operasyonlarla terör örgütleri temizlenirken, en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticaretini önlemek için önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin beli kırıldı
2019 Eylül ayında Gaziantep’te göreve başlayan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentte helikopter, drone, bomba arama köpekleri, zırhlı araç ve özel harekat polisleri ile yürütülen terör ve asayiş operasyonlarını arttırarak, narko asayiş operasyonlarına dönüştürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kente yaptığı ziyarette, bölgede uyuşturucuyu bitireceğini açıklamasının ardından daha da artan operasyonlarla kentte o güne kadar okul önlerinde hatta sokaklarda cirit atan uyuşturucu tacirlerinin beli kırıldı

Operasyonlarda kaçış yok
Gece, gündüz, şafak vakti gibi günün her saatinde başlayabilen ve art arda düzenlenen operasyonlarla büyük kıskaca alınan uyuşturucu tacirleri, torbacılar, tek tek yakalanarak gözaltına alınırken, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi. Bir taraftan yürütülen istihbarat çalışmalarıyla yollarda, sınır kapılarında operasyonları sürdüren ekipler, diğer taraftan da asayiş ve trafik kontrollerinde de yaptığı teknolojik ve detaylı aramalarla uyuşturucu tacirlerinin başına balyoz gibi inmeye başladı. Mahalle mahalle düzenlenen narkotik operasyonlarda köşe başlarında bile polisler nöbet tutarken mahalleye giren araçlar ve insanlar kimlik yapılan arama ve sorguların ardından mahalleden giriş çıkış yapabiliyor. 24 saat süren operasyonlarda başta torbacı ve uyuşturucu tacirleri olmak üzere hiçbir suçlunun mahalleden kaçışına fırsat verilmiyor.

Operasyonların bilançosu
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in koordinesinde şehir genelinde yapılan bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar maddesi, 360 kilogram eroin ile 32 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 13 bin şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu mücadelesinde 920 şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde 81 ilde yapılan analizlerde uyuşturucu riski en yüksek iller arasında İzmir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ile birlikte Gaziantep’in de yer aldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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