Türkmen, Şehitkamil’deki proje ve yatırımları inceledi Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen: “Çok sistemli bir şekilde çalıştıklarına şahit olduk”

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yapımı devam eden ve tamamlanan hizmetleri yerinde inceledi.

Fadıloğlu’nun sistemli bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Türkmen, “Başkanımız Rıdvan Bey’i, yaptığı çalışmalardan dolayı takdir ve tebrik ediyorum” dedi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yapımı devam eden ve yapımı tamamlanmış hizmetleri birlikte gezerek yerinde inceledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projelerin ayrıntılarını ve sağladığı faydalara ilişkin Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Türkmen’e bilgi verdi. İlk olarak, Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyeleri gezen Türkmen ve Fadıloğlu, daha sonra da sırasıyla Bitki Üretim Serası, Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Kompleksi, Bitki Satış Merkezi’ni inceledi. Türkmen ile Fadıloğlu, ardından İbrahimli Mahallesinde yapımı devam eden parkı gezdi. Park hakkında Türkmen'e bilgi veren Başkan Fadıloğlu, daha sonra Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Gençlik Kampını ziyaret etti. Gençlik Kampı hakkında da Türkmen’i bilgilendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak da Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), Bilim Şehitkamil, İbrahimli Spor Merkezi, Alleben 1 Yüzme Havuzu ve Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi’ni gezerek inceledi.

Çok sistemli bir şekilde çalıştıklarına şahit olduk

İncelemeler sonrası değerlendirmede bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen, “Şehitkamil Belediyesinin tesislerini gezdik, çok sistemli bir şekilde çalıştıklarına şahit olduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olsun, Fen İşleri Müdürlüğü olsun önemli hizmetlere adım atmışlar. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan ürünleri Şehitkamil Belediyesi kendisi üretiyor. Hatta diğer birçok belediyelere de desteklerini gördük. Bu anlamda Başkanımız Rıdvan Bey’i, yaptığı çalışmalardan dolayı takdir ve tebrik ediyorum. Uzun yıllar bu işi özveriyle yapmış olmanın ve gönülden yapılmış olmanın bir sonucu olduğuna inanıyorum. Umarım diğer bütün belediyeler de Şehitkamil Belediyesi gibi tasarrufu ve hizmeti, vatandaşa dokunmayı ön plana çıkartır” şeklinde konuştu.

Amacımız vatandaşımızın hayat standardını yukarıya çıkarmak

Yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Bismil Kaymakamımız ve aynı zamanda Bismil Belediye Başkanımız Hamza Bey’e teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Bismil ile biz kardeş ilan edilmiştik. Karşılıklı yatırımımız ve görüşmelerimiz var. Bugün Sayın Başkanımız, Gaziantep’i ziyarete gelmişti. Tabi yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, modellemeyle Bismil’e ne taşıyabiliriz, oraya nasıl katkımız olabilir, onun istişaresi için bir aradayız. İmkanlar dahilinde de Bismil’e de bundan önce destek verdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de destek vermeye gayret göstereceğiz. Amacımız, vatandaşımızın hayat standardını yukarıya çıkarmak. Bunu yaparken de Şehitkamil’i, Bismil’i ayırt etmeden Türkiye’nin her bölgesine imkanlar dahilinde hizmet götürmeye gayret göstereceğiz. Sayın Başkanımıza, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik ile elimizden gelen gayreti Bismil için de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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