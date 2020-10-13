Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki

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Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetlerine çektiği kliple tepki gösterdi.

'İnsanlık öldü' adlı klipte cinayetlere dikkat çekmek için hazırlanan mezarın taşlarından birine ‘İnsanlık öldü 2020’ yazılırken, diğer mezar taşında ise cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Ecrin Kurnaz ve Emine Bulut’un fotoğrafı yer aldı. Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetinin yanı sıra hayvanlara uygulanan şiddete de atıfta bulundu.

Klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor

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