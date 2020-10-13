GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Üniversite ziyaretlerinde, Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimi için kurumlar arasındaki güçlü bağların önemine vurgu yapıldı. Gaziantep’in üniversiteler şehri olduğuna değinilen görüşmelerde, üniversitesanayi işbirliğinde reel adımların önemine işaret edilerek, Gaziantep’teki akademik gücün ve öğrenci potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi, ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Gaziantep Vergi Dairesi’ne gerçekleştirilen ziyarette ise vergi bilincinin öneminin altı çizilerek, verginin bir vatandaşlık borcu olduğu ve kalkınmadaki rolüne değinildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal hayırlı olsun dileklerini ileterek, tebrik etti.

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