Mahsur kalan kedi, kayıp `Cingöz´ çıktı



GAZİANTEP'te boş evin balkonunda kedi sesi duyanlar ekiplere ihbarda bulunarak yardım istedi. Alt kat komşusu Melike Kalkan (16) apartmanın önüne gelen ekipleri görünce, kedinin bir gündür aradığı kedisi `Cingöz´ olduğunu farketti. Yan balkondan kurtardığı kedisine kavuşan Kalkan, mutluluk gözyaşları döktü.

Bir apartmanın en üst katındaki boş evin balkonunda kedi sesi duyanlar polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine apartmana gelen ekipleri görünce, bir günden beri kedisini arayan Melike Kalkan, mahsur kalan kedinin kendisine ait olduğunu anladı. Kalkan, komşularının yan balkonundan kurtardığı kedisi 'Cingöz'e sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.

Dünden bu yana kedisini aradığını ifade eden, Melike Kalkan, "Kedim, dün sabah saatlerinden beri kayıptı. Her yeri aradık, parklara baktık, bulamadık. Polisler geldiği zaman neden geldiklerini anlamaya çalıştım, o şekilde öğrendim. Kedime yeniden kavştuğum için çok mutluyum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-10-13 17:05:38



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