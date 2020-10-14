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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te evinin önünü temizleyenlere ‘temizlik seti’ hediye

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye, evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere temizlik malzemelerinin bulunduğu temizlik setleri dağıttı.

Gaziantep’te evinin önünü temizleyenlere ‘temizlik seti’ hediye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye, evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere temizlik malzemelerinin bulunduğu temizlik setleri dağıttı.
Gaziantep’te toplum yararına yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, özellikle korona virüs sürecinde ilçenin temizliğine katkı sağlayan vatandaşlara jest yaptı. Şahinbey Belediyesi, "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz” projesi kapsamında kendi evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere içerisinde çok sayıda temizlik malzemesinin bulunduğu temizlik seti dağıttı.
Proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi’nde sokak sokak gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ile beraberindeki heyet, evlerinin önünü temiz tutan vatandaşlara temizlik setini bizzat hediye etti.

“Evinin önünü temizleyen vatandaşlara temizlik seti hediye ediyoruz”
Temizliğin özellikle korona virüs sürecinde daha fazla önem kazandığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesini hayata geçirdik. Bu proje ile günlük yaklaşık 120 ton geri dönüşüm malzemesinin çöp olmaktan kurtararak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kampanyaya destek veren vatandaşlara da temizlik seti hazırladık. Evinin önünü temiz tutan vatandaşlara bu temizlik setini hediye ediyoruz. Ayrıca temizliğe dikkat eden vatandaşlara fincan takımı ve saat de hediye ediyoruz. Çünkü ’temizlik imandandır’ inancından geliyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyoruz” dedi.

“Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı çevre bırakmak için önemli bir proje”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ise “Şu an Şahinbey Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz’ projesinin içerisindeyiz. Bu proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi’ndeki vatandaşlara temizlik seti dağıtıp, vatandaşların desteğini istiyoruz. Daha temiz bir Şahinbey, daha temiz bir Gaziantep ve daha temiz bir Türkiye için, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için bu proje çok önemli. O yüzden Mehmet Tahmazoğlu’na bu kampanya için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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