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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanseri eğitim aşkıyla yenen Suzan yaşamını kitaplaştırdı

İHA

Kanseri eğitim aşkıyla yenen Suzan yaşamını kitaplaştırdı

3 yıldır ilik kanseriyle mücadele eden Suzan Yalçın, bir yandan eğitim görüp diğer yandan kanserle mücadele ettiği o zorlu süreci kitaplaştırdı. Hastalığına rağmen eğitimden hiçbir zaman geri kalmayan Yalçın, “Mesela çok üzüldüğünüzde bir arkadaşınıza içinizi dökersiniz ya kitap da benim için aynen öyle olmuştu" dedi.
Gaziantep’te yaşayan 14 yaşındaki Suzan Yalçın 3 yıldır bir yandan ilik kanseriyle mücadele ederken diğer yandan eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Yaşam hikayesi bütün çocuklara örnek olacak türden olan Yalçın’ın eğitim aşkı dinleyenleri hayran bırakıyor. Tedavi sürecinden dolayı yüz yüze eğitimi bırakmak zorunda kalan Yalçın, eğitimi bırakmak yerine ailesinin de çabasıyla eğitimine bir süre hastane odasından gördüğü derslerle sürdürüyor. Yaşadığı zorlu hastane sürecinde yaşadığı acı günleri satırlara döken Yalçın, ‘Sevginin Hayali’ isimli bir kitap yazdı. Zorlu hastalık sürecine rağmen eğitiminden hiçbir zaman geri kalmayan Yalçın, şu an 9’uncu sınıfa gidiyor. Kendisinden 3 yaş büyük ablasının da ilik kanserinden hayatını kaybettiğini anlatan Suzan Yalçın, ailesine aynı durumu tekrardan yaşatmak istemediğini belirterek, kanseri eğitim ve kitapla yendiğini söyledi.

“Hastanede eğitim görmem bir ilkti”
Okulu ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Yalçın, ortaokulda eğitimi hep uzaktan gördüğünü belirtti. Doktorlarının tedavi sürecinin sekteye uğramaması için okula gitmesini istemedikleri için okula gitmeyi bıraktığını paylaşan Yalçın, “O zaman hastalığım kritik bir düzeydeydi. Hiç kimseyle temas halinde olmamam lazımdı. 6’ncı sınıfın 2’nci döneminde insanlarla temas kurmama izin verildi. O zaman sınıfımda olan kuzenimden geri kalmamak için okula devam etmek istedim. O bana eksik kaldığım derslerde yardımcı oluyordu. Okuldan geri kalmamak istiyordum ancak aileme de bir şey diyemiyordum. Ama onlar da bana ayrı bir sürpriz hazırlıyordu. Onlar benim hastanede eğitim görmem için öğretmenleri ayarlamıştı. Benim haberim yoktu. Okulların açılmasına bir ay kala bana eğitime devam edeceğini söyleyince çok sevindim. Hastanede eğitim görmem bir ilkti. Daha önceden benim durumumda olup da eğitim alan biri olmamıştı” dedi.

“Hastalık sürecinde eğitime başlamak çok iyi gelmişti”
Hastalıkla mücadele ederken eğitim görmenin zor olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, kendisine verilen ilaçlar ağır olduğu için ders esnasında uyuklamasına neden olduğunu aktardı. Bazı öğretmenlerin bu durumu yanlış anladığını vurgulayan Yalçın, “Bir öğretmenim ders sırasında uyumamı yanlış anlamıştı. O benim dersi sevmediğim için uyuduğumu zannetmişti. Ama sonradan doktorlarım durumu açıklayınca anlamıştı. Doktorlar anlatmasaydı o ders vermeyi bırakacaktı. O nokta da biraz zorlandım. Derslerimin hepsini iyi bir notla geçtim. O hastalık sürecindeki sıkıntılardan sonra eğitime yeniden başlamak çok iyi geldi. Zaten benden 3 yıl büyük bir ablam vardı. O da aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti. İlik bulanamadığı iyileşememişti. Hatta onu kaybedince travma geçirmiştim. Bende ailem bir daha aynı travmayı yaşamasın diye hayata tutundum. Hastalığı büyük oranda atlattım ama tedavi sürecim devam ediyor. Benim hastalığım ilik kanseriydi. İlik yetmezliği yaşıyordum. Bağışıklığım aşırı derecede düşüktü. Bir bebekle benim bağışıklığım aynıydı. Allah'a şükür ki hastalığı atlattım” ifadelerini kullandı.

“Bende kitaba içimi döküyordum”
Tedavi sürecinin hem fiziki hem de psikolojik anlamda zor geçtiğinin altını çizen Yalçın, “O zaman maske ile gezmek zorunda olduğum için altında kaldığım bakışlar gerçekten beni çok üzüyordu. Kimseyle arkadaşlık yapamıyordum. O dönemde ben de kendimi kitap’a adadım. Kitapları da çok severim. O zaman maske takmayı hiç sevmiyordum. Hatta nefret ediyordum. Çünkü insanlar farklı bakıyordu. Sürekli maskeyi çıkarmak istiyordum. Arkadaşlarımın yanında maskeyle yüzümü kapatmak değil de onların yanında maskesiz kalmak istiyordum. Bunları kitabımda yazdım. Birde o zaman ilik savaşı yaşamıştım. Vücudum başka birinin verdiği iliği kabul etmemişti. O bende görülmüştü. Kitabımın kahramanı kızda kitapta onu yaşıyor. Onu da yazdım. Benim sadece ilkokuldan tanıdığım arkadaşlarım var. Ortaokulda okula gidemediğim için hiç kimseyle arkadaşlık kuramadım. Şu an benim en iyi arkadaşım diyeceğim birisi yok. Kitap benim en iyi arkadaşım oldu. Mesela çok üzüldüğünüzde bir arkadaşınıza içinizi dökersiniz ya kitapta benim için aynen öyle olmuştu. Derdimi sıkıntımı kitaba yazıyordum. Kitabı şu an bitirdim. Sadece resimler kaldı. Hikayeyi anlatan resimler çizip kitaba eklemek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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