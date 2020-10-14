Gaziantep FK galibiyete hasret Gaziantep ekibi ilk dört maçta galibiyetle tanışamadı Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK galibiyete hasret Gaziantep ekibi ilk dört maçta galibiyetle tanışamadı Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

İHA

Gaziantep FK galibiyete hasret Gaziantep ekibi ilk dört maçta galibiyetle tanışamadı Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Süper Lig’de bu sezon ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, ilk 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızısiyahlılar, geçtiğimiz sezonun aynı bölümünde 7 puan almıştı.
Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep ekibi, henüz üç puan sevinci yaşayamazken, alınması gereken 12 puanın sadece 3'ünü hanesine yazdırabildi.

İlk 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik
Ligde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galatasaray'a 31 mağlup olan Gaziantep FK, ikinci haftada konuk ettiği Karagümrük ile son dakikada yediği golle 22 berabere kaldı. Üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giden kırmızısiyahlılar, bu sefer son dakika penaltı golüyle 22'lik skoru bularak bir puanı kurtardı. Ligin dördüncü haftasında ise sahasında Trabzsonpor ile mücadele eden Gaziantep temsilcisi, sahadan 11'lik sonuçla ayrılarak yine bir puana razı oldu.

Alınması gereken 12 puanın 3'ünü hanesine yazdırabildi
Geride kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sumudica'nın takımı, 12 puanın sadece 3'ünü elde edebildi. Kırmızısiyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 6 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Denizlispor ile birlikte ligde henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl 4 maçta 7 puan topladı
20192020 sezonunda ilk yılını geçirdiği Süper Lig'deki ilk dört maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Gaziantep FK, dört haftalık periyotta 7 puan toplamayı başarmış ve haftayı 6. sırada kapatmıştı. Söz konusu maçlarda 8 gol atan kırmızısiyahlılar, 9 gole ise engel olamadı. Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 50 mağlup olmuş, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 41 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Sivasspor ile deplasmanda 11 berabere kalmıştı.
Gaziantep, geride kalan sezonun dördüncü haftasında ise konuk ettiği Beşiktaş'ı 32 yenmeyi başarmıştı.

Antalyaspor maçında hedef ilk galibiyet
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik maç öncesi hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, çalışmalarını Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu. İdmanda milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO yönetiminden Başsavcı Çiçekli’ye ziyaret
YEREL HABERLER GSO yönetiminden Başsavcı Çiçekli’ye ziyaret
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Çiftlikbank’ın reklam yüzü ünlü oyuncu Mehmet Çevik konuştu Ünlü oyunca Mehmet Çevik: “O dönemlerde lakabıyla anılan kişiyi yakalasaydım, pek iyi olmazdı” "Asıl iş o prangayı vurabilme meselesiydi ama vuramadılar" "Su zihniyete sahip insanlara 'alçak, şerefsiz' demediyseniz susacaksınız"
YEREL HABERLER Çiftlikbank’ın reklam yüzü ünlü oyuncu Mehmet Çevik ...
Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı
Kanseri eğitim aşkıyla yenen Suzan yaşamını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Kanseri eğitim aşkıyla yenen Suzan yaşamını ...
Gaziantep’te evinin önünü temizleyenlere ‘temizlik seti’ hediye
YEREL HABERLER Gaziantep’te evinin önünü temizleyenlere ‘temizlik ...
ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi
Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Hamileyim dedi uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Hamileyim dedi uyuşturucu çıktı
Mahsur kalan kedi, kayıp `Cingöz´ çıktı
YEREL HABERLER Mahsur kalan kedi, kayıp `Cingöz´ çıktı
Uyuşturucu madde imalatı yapan işyerine baskın: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde imalatı yapan işyerine baskın: 4 ...
Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te drone destekli asayiş uygulaması yapıldı
Sanayide dönüşüm makine mekal sektörü ile başlıyor GSO, İKA ve STM A.Ş. tarafından Gaziantep makine ve metal sanayinin dönüşümü kapsamında yerinde analiz projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sanayide dönüşüm makine mekal sektörü ile ...
GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri
Şahinbey’den çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
YEREL HABERLER Şahinbey’den çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve ...
Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi
YEREL HABERLER Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ...
Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki
YEREL HABERLER Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki
Türkmen, Şehitkamil’deki proje ve yatırımları inceledi Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen: “Çok sistemli bir şekilde çalıştıklarına şahit olduk”
YEREL HABERLER Türkmen, Şehitkamil’deki proje ve yatırımları ...
Önce terörden arındırıldı şimdi ise uyuşturucu tacirlerinden temizleniyor Suriye’ye yönelik operasyonlarda harekat merkezi konumunda olan Gaziantep’te uyuşturucuya geçit verilmiyor Kentte son bir yılda yapılan yaklaşık bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar, 360 kilo eroin, 32 bin adet hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Önce terörden arındırıldı şimdi ise uyuşturucu ...
HKÜ Kampüsü öğrencileri ile yeniden buluştu
YEREL HABERLER HKÜ Kampüsü öğrencileri ile yeniden buluştu
Polis aracı takla attı: 2 yaralı Polis memurları defalarca takla atan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Polis aracı takla attı: 2 yaralı Polis memurları ...
Gaziantep’te feci kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te feci kaza: 9 yaralı
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Romatizma en fazla kadınlarda görülüyor
YEREL HABERLER Romatizma en fazla kadınlarda görülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X