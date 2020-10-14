Gaziantep'te, 1003 kişiye koronavirüs cezası

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi de idari para cezası kesilerek, yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-14 13:14:12



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