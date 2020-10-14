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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette

İHA

‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı tamamlanıp hizmete açılan Gaziler, Gazikent ve 8 Şubat Mahalle Tipi Yüzme Havuzları’nı ziyaret etti. Havuzlarda eğitim alan çocuklarla sohbet eden Şahin, ‘Spor Kenti Gaziantep’ için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gazi şehrin spor altyapısı güçlendirmeye yönelik yeni 12 mahalle tipi yüzme havuzu yapımı tamamlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi hizmete açılan Gaziler, Gazikent ve 8 Şubat Mahalle Tipi Yüzme Havuzları’na giderek incelemelerde bulundu. Gelecek nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak yetenek ve becerilerine uygun spor dallarına yönlendirmeyi hedefleyen tesislerde, öğrencilerle konuşan Başkan Şahin, maske, temizlik ve mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulundu. Yüzme havuzları hakkında fikirlerini alan Şahin, çocuklara hijyen paketi hediye etti.
Modern mimarisi ile dikkat çeken mahalle tipi yüzme havuzları Gaziler, Gazikent ve 8 Şubat haricinde, kent merkezi ve ilçelerde Ertuğrulgazi, Yeditepe, Araban, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip’te de yapım işleri tamamlandı, hizmete alınması için geri sayımı başladı. Tesislerde yüzme, su topu, fitness, tekvando ve karate spor dalları için eğitim verilirken, soyunma odaları, bay bayan mescit, tuvaletbanyo ve teknik odalar da yer alıyor.
Yüzme bilmeyen kalmasın
Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki genç nüfusu hatırlatarak, “‘Yükselen Gaziantep’ yolunda ‘Genciyle Yükselen Gaziantep’, ‘Spor Kenti Gaziantep’ dedik. Şehirde özellikle genç bir nüfus var. Bunu fikren, bedenen geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bunun için spor çok önemli. Hızlıca tesisleşmemiz, onlara dokunmak gerekiyordu. Bizler çok iyi altyapıyı yaptık ama üst yapıda ciddi antrenörler ve sistemin kurulması gerekiyordu. Bizde gençlikten sorumlu bir daire başkanlığı kurduk. Hocalarımız seçildi, her havuzdan yararlanan çocuğumuzla ilgileniyorlar. İstiyoruz ki yüzme bilmeyen kalmasın. Çocuklarımızın anneleri de bu hizmetten çok memnun. Her konuda ‘Yükselen Gaziantep’ için devam edeceğiz. Bunun sonunda en önemli şey hayır duası almak, gönüllere dokunmak. Özellikle Cumhurbaşkanımızın söylediği ‘Memleket İşi Gönül İşi’ nin altı böyle çalışmalarla doluyor” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise gezilen 3 yüzme havuzunun faaliyete geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Yüzme havuzlarının yanı sıra spor salonlarında devreye girecek. Valimiz ve başkanımızın başlattığı “Spor Şehri Gaziantep” için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen çok önemli projelerden biriside bu. Yüzme, spor dalları içerisindeki insan bedeni için en uygun, en efektif ve olması gerekenlerden bir tanesi. Çok iyi hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Spor salonlarının 3 tanesini de açtık diğerleri de 1 ay içinde devredilecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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