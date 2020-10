Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP´te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları başkanı ile genç liseliler grubu üyeleri arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 4 kişi de darbedildi.

Kavga, dün akşam saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce yapılan gençlik kolları seçimi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, bir iş merkezindeki ofiste barıştırılmak için bir araya getirildi. Bu sırada kalabalık olan iki grubun üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve Erdem Şarklı ile yanlarında bulunanlar birbirine girdi. Olayda, Erdem Şarklı´nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşı aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Umut Can Kadaş ile yanındakiler ise kavga sırasında darbedildi. Olayda yaralananlar, kavgayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erdem Şarklı ve yanındakiler, gençlik kolları başkanı ile yanındakilerden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan CHP Gaziantep İl Yönetimi tarafından da olayla ilgili inceleme yapıldığı, kavgaya karışanlarla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-10-14 18:01:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.