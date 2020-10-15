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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı

İHA

Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, gençlerin çeşitli aktivitelerini yapabileceği Araban Gençlik Merkezinin temeli düzenlenen törende edilen dualarla atıldı.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun girişimleri ve çabası sonucunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İlhan Selim Baydaş’ın destekleriyle Araban Gençlik Merkezinin temeli atıldı.
Araban ilçesine kazandırılan ve Arabanlı gençlerin çeşitli aktivitelerini yapabileceği ve Arabanlı gençlerin uzun yıllardan beri özlemini çektiği Araban Gençlik Merkezi’nin temeli Araban ilçe stadyumunda bulunan kapalı spor salonu’nun yanındaki boşluk alana kaymakamlık tarafından düzenlenen törenle atıldı.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ’’Gençlik Merkezimiz geleceğimizin teminatı olan hayırlı olsun. İlçemize kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun’’ diye konuştu.
Törene Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Eşi Nesrin Mutlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AK Parti Araban ilçe Başkanı Kamil Kasney ve daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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