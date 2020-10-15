Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 992 kişiye 900'er TL idari para cezası kesildi, 8 kişi ise karantina kararını ihlal ettikleri için yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde 992 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için idari para cezası kesildi. Karantinayı ihlal eden 8 kişi ise 3 bin 150'şer TL ceza kesilip, yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-15 11:03:06



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