Maske takmayan 992 kişiye ceza yağdı

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Gaziantep’te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 992 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları çalışmalarla maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 992 şahsa ve karantina hükümlerine uymayan 8 şahsa idari yaptırım uyguladı.

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