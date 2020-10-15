(Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine kavuştu Kardeşinin açtığı dava ile 70 yıllık kimlik hasreti sona eren Bozan Kılıç şimdi devletten yaşlılık maaşı bekliyor

70 yıldır kimliksiz yaşayan Bozan Kılıç, kardeşinin kendisine açtığı kardeşlik davası sonucunda kimliğine kavuştu. Köyde yaşadığı için kimliğe gerek duymadığını anlatan Kılıç, şimdi devletten yaşlılık maaşı beklediğini söyledi.

Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalı Bozan Kılıç'ın 70 yıllık kimlik hasreti, uzun hukuk mücadelesinin ardından son buldu. Kılıç’ın çocuklarının babalarına kimlik çıkartmak için resmi kurumlara yaptıkları başvuruların tümü sonuçsuz kalınca, bu defa mücadeleyi hukuki yollardan sürdürme kararı aldılar. Kılıç’ın kimlik numarası olmadığı için dava açabilme ehliyeti olmamasından dolayı ailenin avukatı Faik Hoşgören farklı bir yol denedi. Kılıç’ın kız kardeşi Kılıç’a dava açarak, aralarındaki kan bağının tespit edilmesi sağlandı. 2 yıllık dava sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu raporuyla kardeş oldukları tespit edilince Bozan Kılıç kimliğini çıkartabildi. Kimliğini alması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, “Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.

Mahkemenin Bozan Kılıç’ı Adli Tıp Kurumuna eline mühür vurarak gönderdiğini anlatan Faik Hoşgören, Kılıç’ın kimlik numarası olmadığı için mahkemenin böyle bir yol denediğini ifade etti.



“Kardeş kardeşe kardeşlik davası açtı”

Avukat Faik Hoşgören, Bozan Kılıç’ın 70 yıldır kimliksiz yaşamasına kendisinin de şaşırdığını belirtti. Kılıç’a “Sen 70 senedir hiç mi hastaneye gitmedin” diye sorduğunu aktaran Hoşgören, “Davayı açmadan önce bir hakime hanımla görüşmüştüm. O da çok şaşırmıştı. Hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söylemişti. Bozan amcanın çocukları yanıma geldi. Çocukları bana ‘3 yıldır uğraşıyoruz ama bir türlü kimlik çıkaramıyoruz. Valiliğe, Kaymakamlığa başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı’ dediler. Ben de saklı nüfus kaydından kaynaklı kimlik başvurusu yaptım. Ancak bizden kardeşliğin tespiti istendi. Kardeşliğin tespitinde de bu konuda kişinin kimliğinin olmaması ayrı bir zorluktu. Nasıl yapacağımızı şaşırdık. Kardeşi tespit etmek için dava açsak kimlik gerekiyor. Bu yüzden kişinin davacı olma ehliyeti de yok. Kız kardeşinin adına vekalet alıp kişi hakkında dava açtık. Bu kişi benim kardeşimdir diye dava açtık. İki yıl süren bir hukuk mücadelemiz oldu. İki yılın ardından aradaki kan bağı tespit edildi. Kardeşliğin tespitiyle beraber saklı nüfusa başvuru şartlarını yerine getirmiş olduk. Gerekli evraklarla İçişleri Bakanlığına gönderdik. Bunun sonucunda da kişi kimliğine kavuştu” dedi.



“Adli Tıp Kurumuna eline mühür vurularak gönderildi”

Kardeşliğin tespiti için aynı anneden olup olmadıklarının araştırıldığını dile getiren Avukat Hoşgören, Adli Tıp Kurumunun kardeşliğin tespitine ilişkin rapor hazırladığını paylaştı. Rapor doğrultusunda mahkemenin aynı anneden olduklarına karar verdiğini sözlerine ekleyen Hoşgören, “Tabi rapor almakta kolay olmadı. Mahkeme rapor istedi ancak kişi Adli Tıp Kurumuna gidip neyle başvuracak? Kimlik numarası olmadığından resmiyette görünmüyor. Başvuru için kimlik numarası gerekiyor. Biz de farklı bir yol bulduk. Mahkeme müvekkilimin koluna mühür vurdu. Adli Tıp Kurumuna yazdığı müzekkereyi buna göre düzenledi. İşte falanca kimlik numaraları şahısla koluna mühür vurulan şahıs arasındaki kimlik bağının tespitini talep etti. Dava ilerledikçe daha trajikomik bir durum haline geldi. Davayı açma şeklimizde biraz farklı oldu. Kardeş kardeşten davacı oldu. Tabi biz hukukçuların işi de bu olabildiğince çözüm yolu üretmek. Ama şükür ki halledebildik. Şu an kimliğine kavuştu. Çocukları bana ‘Yarın babamız ölse nasıl cenazeyi sahipleneceğiz’ demişlerdi. Kimlik olmasaydı babalarının cenazesini bile alamazlardı. Çünkü soy bağları yok. Bugüne kadar hastaneye hiç gitmemiş. Ama kimlik sahibi olup hastaneye giden insanlardan daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



“Devlet maaş da verirse daha mutlu olacağım”

70 yılın ardından kimliğe kavuşan Bozan Kılıç ise köyde yaşayıp çobanlık yaptığını söyledi. Kimliğe hiç ihtiyaç duymadığını aktaran Kılıç, “Hasta oluyordum. Hastaneye gidemiyordum. Bir aydır kimliğime kavuştum. Çok mutluyum. Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.



“Artık rahatlıkla hastaneye gidebiliyor”

Kılıç’ın eşinin nüfusuna kayıtlı oğlu Mahmut Doğru da, “Babam 70 yıldır kimliksiz. Babam hastalandığında devlet hastanesine gidemiyorduk. Onu özel hastaneye götürüyorduk. Yıllardır kimlik için uğraşıyorduk ama çıkartamıyorduk. Sonra avukat tuttuk. Avukatın sayesinde kimliğe kavuştuk. Kimliği alabilmemize çok sevindik. Avukattan önce başvurmadığımız kurum kalmadı. Devlet kurumları kimliğin çıkamayacağını söyledi. Biz babamın kimliği olmadığı için annemin nüfusuna kaydettiler. Artık hastaneye rahatlıkla gidip gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

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