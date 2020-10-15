(Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine kavuştu Kardeşinin açtığı dava ile 70 yıllık kimlik hasreti sona eren Bozan Kılıç şimdi devletten yaşlılık maaşı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine kavuştu Kardeşinin açtığı dava ile 70 yıllık kimlik hasreti sona eren Bozan Kılıç şimdi devletten yaşlılık maaşı bekliyor

İHA

(Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine kavuştu Kardeşinin açtığı dava ile 70 yıllık kimlik hasreti sona eren Bozan Kılıç şimdi devletten yaşlılık maaşı bekliyor

70 yıldır kimliksiz yaşayan Bozan Kılıç, kardeşinin kendisine açtığı kardeşlik davası sonucunda kimliğine kavuştu. Köyde yaşadığı için kimliğe gerek duymadığını anlatan Kılıç, şimdi devletten yaşlılık maaşı beklediğini söyledi.
Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalı Bozan Kılıç'ın 70 yıllık kimlik hasreti, uzun hukuk mücadelesinin ardından son buldu. Kılıç’ın çocuklarının babalarına kimlik çıkartmak için resmi kurumlara yaptıkları başvuruların tümü sonuçsuz kalınca, bu defa mücadeleyi hukuki yollardan sürdürme kararı aldılar. Kılıç’ın kimlik numarası olmadığı için dava açabilme ehliyeti olmamasından dolayı ailenin avukatı Faik Hoşgören farklı bir yol denedi. Kılıç’ın kız kardeşi Kılıç’a dava açarak, aralarındaki kan bağının tespit edilmesi sağlandı. 2 yıllık dava sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu raporuyla kardeş oldukları tespit edilince Bozan Kılıç kimliğini çıkartabildi. Kimliğini alması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, “Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.
Mahkemenin Bozan Kılıç’ı Adli Tıp Kurumuna eline mühür vurarak gönderdiğini anlatan Faik Hoşgören, Kılıç’ın kimlik numarası olmadığı için mahkemenin böyle bir yol denediğini ifade etti.

“Kardeş kardeşe kardeşlik davası açtı”
Avukat Faik Hoşgören, Bozan Kılıç’ın 70 yıldır kimliksiz yaşamasına kendisinin de şaşırdığını belirtti. Kılıç’a “Sen 70 senedir hiç mi hastaneye gitmedin” diye sorduğunu aktaran Hoşgören, “Davayı açmadan önce bir hakime hanımla görüşmüştüm. O da çok şaşırmıştı. Hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söylemişti. Bozan amcanın çocukları yanıma geldi. Çocukları bana ‘3 yıldır uğraşıyoruz ama bir türlü kimlik çıkaramıyoruz. Valiliğe, Kaymakamlığa başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı’ dediler. Ben de saklı nüfus kaydından kaynaklı kimlik başvurusu yaptım. Ancak bizden kardeşliğin tespiti istendi. Kardeşliğin tespitinde de bu konuda kişinin kimliğinin olmaması ayrı bir zorluktu. Nasıl yapacağımızı şaşırdık. Kardeşi tespit etmek için dava açsak kimlik gerekiyor. Bu yüzden kişinin davacı olma ehliyeti de yok. Kız kardeşinin adına vekalet alıp kişi hakkında dava açtık. Bu kişi benim kardeşimdir diye dava açtık. İki yıl süren bir hukuk mücadelemiz oldu. İki yılın ardından aradaki kan bağı tespit edildi. Kardeşliğin tespitiyle beraber saklı nüfusa başvuru şartlarını yerine getirmiş olduk. Gerekli evraklarla İçişleri Bakanlığına gönderdik. Bunun sonucunda da kişi kimliğine kavuştu” dedi.

“Adli Tıp Kurumuna eline mühür vurularak gönderildi”
Kardeşliğin tespiti için aynı anneden olup olmadıklarının araştırıldığını dile getiren Avukat Hoşgören, Adli Tıp Kurumunun kardeşliğin tespitine ilişkin rapor hazırladığını paylaştı. Rapor doğrultusunda mahkemenin aynı anneden olduklarına karar verdiğini sözlerine ekleyen Hoşgören, “Tabi rapor almakta kolay olmadı. Mahkeme rapor istedi ancak kişi Adli Tıp Kurumuna gidip neyle başvuracak? Kimlik numarası olmadığından resmiyette görünmüyor. Başvuru için kimlik numarası gerekiyor. Biz de farklı bir yol bulduk. Mahkeme müvekkilimin koluna mühür vurdu. Adli Tıp Kurumuna yazdığı müzekkereyi buna göre düzenledi. İşte falanca kimlik numaraları şahısla koluna mühür vurulan şahıs arasındaki kimlik bağının tespitini talep etti. Dava ilerledikçe daha trajikomik bir durum haline geldi. Davayı açma şeklimizde biraz farklı oldu. Kardeş kardeşten davacı oldu. Tabi biz hukukçuların işi de bu olabildiğince çözüm yolu üretmek. Ama şükür ki halledebildik. Şu an kimliğine kavuştu. Çocukları bana ‘Yarın babamız ölse nasıl cenazeyi sahipleneceğiz’ demişlerdi. Kimlik olmasaydı babalarının cenazesini bile alamazlardı. Çünkü soy bağları yok. Bugüne kadar hastaneye hiç gitmemiş. Ama kimlik sahibi olup hastaneye giden insanlardan daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Devlet maaş da verirse daha mutlu olacağım”
70 yılın ardından kimliğe kavuşan Bozan Kılıç ise köyde yaşayıp çobanlık yaptığını söyledi. Kimliğe hiç ihtiyaç duymadığını aktaran Kılıç, “Hasta oluyordum. Hastaneye gidemiyordum. Bir aydır kimliğime kavuştum. Çok mutluyum. Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.

“Artık rahatlıkla hastaneye gidebiliyor”
Kılıç’ın eşinin nüfusuna kayıtlı oğlu Mahmut Doğru da, “Babam 70 yıldır kimliksiz. Babam hastalandığında devlet hastanesine gidemiyorduk. Onu özel hastaneye götürüyorduk. Yıllardır kimlik için uğraşıyorduk ama çıkartamıyorduk. Sonra avukat tuttuk. Avukatın sayesinde kimliğe kavuştuk. Kimliği alabilmemize çok sevindik. Avukattan önce başvurmadığımız kurum kalmadı. Devlet kurumları kimliğin çıkamayacağını söyledi. Biz babamın kimliği olmadığı için annemin nüfusuna kaydettiler. Artık hastaneye rahatlıkla gidip gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maske takmayan 992 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Maske takmayan 992 kişiye ceza yağdı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı Jandarma geldi eylem bitti
YEREL HABERLER Eylem yapan mahalleli yolu kapattı Jandarma geldi ...
Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında indirim protokolü
YEREL HABERLER Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında ...
Halı üretim merkezi Gaziantep, halı modasına da yön veriyor Halıda değişim sıklığı 2-3 yıla düştü Halıda bu yıl gri ve mavinin tonları moda
YEREL HABERLER Halı üretim merkezi Gaziantep, halı modasına da yön ...
Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, ...
Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
YEREL HABERLER Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta kaymakam oldu
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta ...
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç korona virüse ...
Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı
YEREL HABERLER Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı
Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı Bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı Bin ...
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
YEREL HABERLER Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga
YEREL HABERLER Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında ...
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki ...
CHP'de kavga şoku İl gençlik kolları başkanı ile CHP genç liseliler grubu yumruklu bıçaklı kavga etti Kavga anları saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER CHP'de kavga şoku İl gençlik kolları başkanı ile CHP ...
SANKO Hastanesi’nden dünya ‘menopoz günü’ açıklaması Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Kandemir: “Destek ve doğru tedavi ile menopoza giren kadınların yaşam kalitesini artırmak ve süreci rahat geçirmelerini sağlamak mümkündür”
YEREL HABERLER SANKO Hastanesi’nden dünya ‘menopoz günü’ ...
Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ...
Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette
YEREL HABERLER ‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette
GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı
Mahallelinin 9 yıllık yol özlemi bitti
YEREL HABERLER Mahallelinin 9 yıllık yol özlemi bitti
MHP Milletvekili Taşdoğan'a yoğun basın ilgisi- Milletvekili Taşdoğan, evde infüzyon uygulmasına dikkat çekti
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Taşdoğan'a yoğun basın ilgisi- ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X