Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep’te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,72 yaşındaki Ali Süzer, mali müşavir oğlunu ziyaret için gittiği sırada yolun karşı tarafına geçerken toplu taşıma aracının çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adam iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Süzer’in cansız bedeni hastaneden alınarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem
(Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine kavuştu Kardeşinin açtığı dava ile 70 yıllık kimlik hasreti sona eren Bozan Kılıç şimdi devletten yaşlılık maaşı bekliyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) 70 yıl sonra kimliğine ...
Maske takmayan 992 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Maske takmayan 992 kişiye ceza yağdı
Eylem yapan mahalleli yolu kapattı Jandarma geldi eylem bitti
YEREL HABERLER Eylem yapan mahalleli yolu kapattı Jandarma geldi ...
Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında indirim protokolü
YEREL HABERLER Anadolu Basın Birliği ile ANKA Hastanesi arasında ...
Halı üretim merkezi Gaziantep, halı modasına da yön veriyor Halıda değişim sıklığı 2-3 yıla düştü Halıda bu yıl gri ve mavinin tonları moda
YEREL HABERLER Halı üretim merkezi Gaziantep, halı modasına da yön ...
Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, ...
Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
YEREL HABERLER Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta kaymakam oldu
YEREL HABERLER Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta ...
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç korona virüse ...
Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı
YEREL HABERLER Araban Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı
Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı Bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı Bin ...
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
YEREL HABERLER Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga
YEREL HABERLER Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında ...
GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GSO vE Elektrikçiler Odası arasında mesleki ...
CHP'de kavga şoku İl gençlik kolları başkanı ile CHP genç liseliler grubu yumruklu bıçaklı kavga etti Kavga anları saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER CHP'de kavga şoku İl gençlik kolları başkanı ile CHP ...
SANKO Hastanesi’nden dünya ‘menopoz günü’ açıklaması Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Kandemir: “Destek ve doğru tedavi ile menopoza giren kadınların yaşam kalitesini artırmak ve süreci rahat geçirmelerini sağlamak mümkündür”
YEREL HABERLER SANKO Hastanesi’nden dünya ‘menopoz günü’ ...
Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Şamil Tayyar’dan, Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ...
Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette
YEREL HABERLER ‘Spor kenti Gaziantep’ için 3 tesis daha hizmette
GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X