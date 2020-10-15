Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kentte sahte alkol üreten 19 adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI
2020-10-15 14:20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.