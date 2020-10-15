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Vahşi cinayetle ilgili davada rapor tartışması Karısını 38 yerinden bıçaklayan ve işkence yaparak öldüren sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi

İHA

Vahşi cinayetle ilgili davada rapor tartışması Karısını 38 yerinden bıçaklayan ve işkence yaparak öldüren sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi

Gaziantep’te 2 yıl önce karısını 38 yerinden bıçaklayıp işkence yaparak öldüren İlhan Kaya'nın yargılandığı davada, şizofreni hastası olduğuna yönelik raporu bulunan zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi. Adli Tıp Kurumundan 1 kez cezai ehliyetinin olduğu, 1 kez ise cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor verilen sanık için Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor istendi.
Gaziantep’te 13 Ocak 2018 tarihinde 16 yıllık eşi 4 çocuk annesi Neslihan Kaya’yı öldüren şizofreni hastası İlhan Kaya hakkında “kasten öldürme” suçundan Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7’nci duruşması gerçekleşti. Sanık İlhan Kaya’nın tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, Neslihan Kaya’nın avukatı Oğuz Hacıoğlu ile sanık Avukatı Rıza Erkuş hazır bulundu. Duruşmayı Kaya’nın yakınları da takip etti.
Duruşma, mahkeme başkanının bir önceki duruşmada verilen kararların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. Duruşmada, Adli Tıp Kurumunun sanık İlhan Kaya’nın cezai ehliyeti olduğu yönündeki raporu tartışmaya neden oldu. İddia makamı heyetten eksik hususların giderilmesini talep etti.
Neslihan Kaya’nın avukatı Oğuz Hocaoğlu, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak eksik hususların giderilmesi için süre talep etti.

“Raporlardaki çelişki giderilmeli”
Hocaoğlu’nun ardından söz alan sanık avukatı Rıza Erkuş, Adli Tıp Kurumunun (ATK) müvekkili hakkında cezai ehliyeti olduğuna dair gönderdiği rapora itiraz etti. ATK’nin önceki celselerde gönderdiği raporu yeniden gönderdiğini savunan Erkuş, “ATK yeni bir rapor hazırlamamış. Tekrardan önceki duruşmalarda gönderdiği raporu göndermiş. Halbuki biz sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesini istemiştik. Yeni gelen rapor sanığın cezai ehliyetinin olduğunu söylüyor. Fakat daha önce de ATK müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, cezai ehliyetinin olmadığı yönünde bir rapor hazırlamıştı. Biz aradaki çelişkinin giderilmesini istiyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada ATK’den istenen akıl sağlığı raporunun akıbetinin sorulmasına, eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?
Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile kıskançlık iddiası ile tartışmış, İlhan Kaya gece saat 03.00 sıralarında karısını uyandırarak ağzını çorapla kapatmış, önce darp ederek, sonra da bıçakla kesikler atmıştı. İlhan Kaya, karısını kollarından, ayaklarından, göğsünden, sırtından ve yüzünden bıçak darbeleri ile yaramış, 2,5 saat boyunca karısını döverek çeşitli işkenceler yapmıştı. Her yeri kan içerisinde kalmasına rağmen işkencesine devam eden İlhan Kaya, karısının göbeğini iç organları dışarıya çıkacak şekilde oymuş, büyük acı çeken kadın, boğazını kesmek isteyen kocasına direnmiş, daha büyük bıçak almak için mutfağa giden kocasından kaçmayı başarmıştı. Oyulan göbeğinden dışarı çıkan iç organlarını eliyle tutan Neslihan Kaya, odadan çıkmayı başararak üst katta oturan kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya'nın kapısını çalmasıyla kocasının işkencelerinden kurtulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Neslihan Kaya, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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