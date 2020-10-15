Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3)

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5 TUTKULAMA

Gaziantep'te, sahte içki imalatı ile ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-15 15:00:03



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