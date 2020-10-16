Kadına şiddete şarkıyla dikkat çeken rapçi: "Herkes elinden geleni yapmalı"

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan İbrahim Eryiğit, çektiği klip ile kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getirdi.

Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit’in kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yaptığı ‘İnsanlık öldü’ isimli rap şarkı yoğun ilgi görüyor. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan şarkının klibinde mezar taşlarından birine ‘İnsanlık öldü 2020’ yazılırken, diğer mezar taşında ise cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Ecrin Kurnaz ve Emine Bulut’un fotoğrafı yer aldı. Eryiğit, şarkıda kadın ve çocuk cinayetlerinin yanı sıra hayvanlara uygulanan şiddete de atıfta bulundu. Kadına yönelik şiddetin bitmesi için bir rap sanatçısı olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Eryiğit, “Kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Türkiye’de kadına taciz ve tecavüz son bulmalı” dedi.



“Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedim”

Bu zamana kadar hep arabesk rap yaptığını ancak buna ara verip toplumsal sorunlara dikkat çeken rap şarkılar hazırlama kararı aldığını belirten Eryiğit, “Özellikle kadına şiddete dikkat çekmek istedim. ‘Kadına şiddet tecavüz inan ki çoğaldı, Bunu gören bazı insanlar hep seyirci kaldı’ diye söz yazdım. Çünkü hakikaten toplumda bu durum yaşanıyor. Ancak dün kadına şiddete tepki gösteren Kadir Şeker isimli gence hapis cezası verildi. Şarkıda ‘Bunu gören insanlar hep seyirci kaldı’ sözü de var. Kadına yönelik şiddeti engellemek isteyenler cezalandırılıyor. Ama kadına şiddet uygulayanlar ellerini kolları sallayarak geziyorlar” dedi.

Şarkıda kadına yönelik şiddeti anlatmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Eryiğit, "Onların maruz kaldığı durumu ifade etmek istedim. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istedim. Şarkım yayınlandıktan sonra kadınlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Çok güzel tepkiler geldi. Sosyal medyada çok güzel yorumlar yazıldı. Baya da izlendi. Sosyal medyada ciddi anlamda paylaşıldı. Hala da paylaşılmaya devam ediliyor. Veda hutbesinde peygamber efendimiz kadınları bizlere emanet etmiştir. Ancak biz o emanete sahip çıkamıyoruz. Yarın bunun hesabını bizlere soracaklar. Bu şarkıyı yeni yayınladım. Birkaç hafta sonra yeni bir şarkı daha yayınlamayı düşünüyorum. Ben bir rap sanatçısıyım. Benim elimden bu geliyor. Kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.