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Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapı da durduramadı Gaziantep’te 16 saatlik uyuşturucu operasyonu 16 saat süren operasyonda 29 adrese baskın yapıldı, 26 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapı da durduramadı Gaziantep’te 16 saatlik uyuşturucu operasyonu 16 saat süren operasyonda 29 adrese baskın yapıldı, 26 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te 853 polisin katılımıyla 16 saat süren ‘NarkoAsayiş’ operasyonunda 9 sürgülü çelik kapı da polisleri durduramadı. Koçbaşı ve balyozlarla kapıyı kırmayı başaran ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in koordinesinde Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde dün başlatılan ve 16 saat süren helikopter destekli operasyonda 29 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerinin polis baskınlarına karşı aldığı 9 sürgülü kapı önlemi de işe yaramadı. Kapıya yapılan bir metre uzunluğundaki 9 sürgü, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ve balyozlar kullanılarak 20 dakikalık uğraş sonucu kırıldı. Sürgülerin kırılmasının ardından evde hassas burunlu narkotik köpeği ‘Max’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kişi gözaltına alınırken çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerde Özel Harekat, gökte helikopterler
Önceden belirlenen adreslere 853 personelin katılımı ve helikopter, drone, dedektör köpeklerinin desteği ile yollar kapatılarak gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 155 gram metamfetamin (ateşbuz), 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 bin 447 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İkametlere yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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