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Türkiye'de bir ilk Gaziantep'te “temassız oyun" şenliği düzenlendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk etkinliğe canlı bağlantı ile katıldı

İHA

Türkiye'de bir ilk Gaziantep'te “temassız oyun" şenliği düzenlendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk etkinliğe canlı bağlantı ile katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte temassız oyun şenliği düzenledi. Çocuklara hijyen kurallarının öğretildiği etkinliğe canlı bağlantı ile katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çok güzel bir etkinlik ve bu etkinliğin bizim açımızdan çok büyük bir kıymeti var” dedi.
İlkokul ve anaokulu öğrencilerine sosyal mesafe maske ve temizlik alışkanlığının kazandırılması için hayata geçirilen Temassız Oyun Şenliği, Masal Parkı'nda düzenlenen etkinlikle hayata geçirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğrencilerle oyunlarla oynadı. Canlı bağlantı ile etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çok güzel bir etkinlik ve bu etkinliğin bizim açımızdan çok büyük bir kıymeti var” ifadelerini kullandı.

"600 bin öğrencimize temassız oyun eğitimi vereceğiz"
600 bin öğrenciye temassız oyun eğitimi vereceklerini ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Pazartesinden bu yana tüm öğretmenlerimizin eğitimleri sürdü. 630 öğrencimiz ve öğretmenimiz bu eğitimleri aldı. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz kendi okullarında diğer öğretmen arkadaşlarımıza da anlatacaklar ve Gaziantep’teki 31 bin 500 öğretmenimizin tamamı bu eğitimlerden yararlanacak. 600 bin öğrencimize bu eğitimleri vereceğiz" dedi.

"Türkiye’de bir ilk"
Temassız oyun etkinliğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hep birlikte Türkiye’de ilk kez temassız oyun dediğimiz özel bir etkinlik için biraradayız. Emeği geçen Gaziantep İl Milli Eğitimi Müdürümüze, çalışma arkadaşlarıma, kıymetli hocalarıma ve katılan siz sevgili çocuklara ve annelerine çok teşekkür ederim. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız son olarak da sürekli ellerimizi yıkayacağız. Bizim bu maskelerden kurtulmamız için bu virüsü bir an önce hayatımızdan yok etmemiz gerekiyor. Temassız oyunu düşünen kıymetli hocamıza, bunu kitaplaştıran değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyun yalnızca oyun değil. Aynı zamanda çocuklarımızın zihinlerini geliştiriyor. Oyun deyip geçmemek gerekiyor. Öğrenmeniz gerekenleri oyun yöntemiyle yani bir eğitim tekniğiyle kullanabiliyoruz. Ama temassız olması da bu dönemin yaşadığı en büyük zorluğu çözmek için bize fırsat veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinliğin bizim için çok büyük bir kıymeti var”
Programa canlı bağlantı ile katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hijyen kurallarının öğrencilere temassız oyun etkinliği ile aktarılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, “Böylesine zorlu günlerde böylesine sağlık açısından sıkıntılı günlerde dünyanın bütün ülkelerinde Covid19 dolayısıyla yaşanan problemleri bir dönemde sizlerin bir güneş gibi açacak projelerle uğraşıyor olmanız gerçekten çok değerli. Bugün de orada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz temassız oyunlar konusunda çok güzel bir etkinlik yapıyorlar. Bu etkinliğin bizim açımızdan çok büyük bir kıymeti var. Çünkü böyle bir süreci nasıl yönetelim konusunda ekip arkadaşlarımızla konuşurken onlarında tavsiyeleri sonucunda temassız oyun konusunu öne çıkardık. Oyun bizim en önemli aracımız. Oyun bizim eğitimde kullandığımız en güzel metot. O yüzden de oyun vasıtasıyla hijyen kurallarını paylaşıyor olmak bizi çok rahatlatıyor” diye konuştu.

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