Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

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Gaziantep’te 3 otomobil ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen 3 otodan ve 1 iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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