Gaziantep'te PKK/YPG'li terörist tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan PKK/YPG'li 1 terörist tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de PKK/YPG terör örgütün silahlı yapılanması içinde yer alan M.B., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda terör örgütü içinde 'Çekdar' kod adını kullandığı da belirlenen M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakemlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-16 18:37:48
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