Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti Sokak sokak gezerek çocukların yardımına koşuyor Şahit olduğu kazadan çok etkilenen antrenör Hacı Kömürcü, sokak sokak gezerek ayakkabısı olmayan, yırtık ya da eski olan çocukların yardımına koşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti Sokak sokak gezerek çocukların yardımına koşuyor Şahit olduğu kazadan çok etkilenen antrenör Hacı Kömürcü, sokak sokak gezerek ayakkabısı olmayan, yırtık ya da eski olan çocukların yardımına koşuyor

İHA

Şahit olduğu kazanın ardından hayatı değişti Sokak sokak gezerek çocukların yardımına koşuyor Şahit olduğu kazadan çok etkilenen antrenör Hacı Kömürcü, sokak sokak gezerek ayakkabısı olmayan, yırtık ya da eski olan çocukların yardımına koşuyor

Gaziantep’te fitness antrenörlüğü yapan Hacı Kömürcü'nün, şahit olduğu bir kazanın ardından hayatı değişti. Sokak sokak gezen Kömürcü, ayakkabısı olmayan ya da eski ve yırtık ayakkabısı olan çocukları tespit ederek, onlara yeni ayakkabı dağıtıyor.
Gaziantep’te yaşayan ve aracıyla trafik ışıklarında yeşilin yanmasını bekleyen antrenör Hacı Kömürcü, bir aracın kağıt toplayan bir çocuğa çarpıp kaçtığını gördü. Yaralanan çocuğa yardım eden antrenör Kömürcü, çocuğun ayağında yırtık bir ayakkabı görünce çok etkilendi. Kazadan sonra bir şeyinin olmadığını söyleyerek ayağa kalkan çocuğu bir ayakkabıcıya götüren Kömürcü, bu çocuğa güzel bir ayakkabı aldı. Bir süre önce kaza nedeniyle acıdan kıvranan çocuğun yeni bir ayakkabıya sahip olduktan sonraki mutluluğundan çok etkilenen Hacı Kömürcü, o ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Sokak sokak dolaşarak çıplak ayakla, terlikle ya da yırtık ve eski ayakkabılarla dolaşan çocukları tespit etmeye başladı. Tüm parasını bu çocuklar için harcamaya başlayan Kömürcü, konuyu ailesine, arkadaşlarına ve tüm çevresine de anlatarak büyük bir kampanya başlattı.

Çocukların yanında ailelerine de dokunuyor
Kömürcü, tespit ettiği çocuklara hayırseverlerin de desteği ile aldığı ayakkabıları ulaştırırken, gittiği mahallelerdeki çocukların ailelerine yardım etmeye başladı. Girdiği mahallelerde bakkallardaki borç defterlerini de ödeyen 33 yaşındaki Hacı Kömürcü, ailelere erzak, ev eşyası, kıyafet ve yakacak yardımları da yapmaya başladı.

Şahit olduğu kaza ve yaşadıkları
Şahit olduğu kazanın ardından çocuklara sahip çıkmak amacıyla harekete geçtiğini anlatan Hacı Kömürcü, “Öncelikle bir ayakkabıyla başladı. Arabamla kırmızı ışıkta dururken, bir aracın kağıt toplayıcısı bir çocuğa vurup kaçtığını gördüm. Daha sonra hemen arabamı durdurarak yaralı çocuğa yardım ettim. Ayağında yırtık bir terlik olduğunu gördüm. Çocuğu alıp ayakkabıcıya götürüp ayakkabı aldım. Ayakkabı aldıktan sonra çocuğun yüzündeki o mutluluğu görünce bu insanların dışarıda neler çektiğini bir kez daha gördüm. Onun için ailemle, arkadaşlarımla, eşimle, dostumla beraber bir kampanya başlattık. Zamanla kampanyamız büyüdü” dedi.

“Durumu iyi olanlardan alıyorum, kötü olanlara veriyorum”
Ekonomik anlamda iyi olan vatandaşlardan para, erzak, ayakkabı ve ev eşyaları alıp, ihtiyacı olan ailelere verdiğini ifade eden Hacı Kömürcü, “Beni tanıyanlar, benim kişiliğimi bilen insanlar bana güvendiler. Bana değer verdiler, yanımda oldular. İş yeri sahibi olan ayakkabıları gönderdi. Kömürcü olan kömür gönderdi. Erzak işleriyle uğraşan erzak gönderdi. Bu şekilde bir proje başlattık. Zamanla projemiz büyüdü. Ancak her zaman projemizin ana kaynağı ayakkabı oldu. Çünkü çocukları bu dünyada en mutlu eden şey ayakkabıdır. Kızlar kırmızı ayakkabı sever, erkekler spor ayakkabı sever. Hepimiz çocuk olduk, herkes bu duyguları bilir. Bu şekilde başladık. İnşallah bu şekilde de devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlara yardım edince çok mutlu oluyorum”
İnsanlara yardım yaparken çok mutlu olduğunu söyleyen Hacı Kömürcü, “Gerçekten yardıma muhtaç çok insan var. İnsanların bakkallara borçları var. Evlerinde serecekleri bir halıları, üzerinde oturacak bir koltukları bile yok. Tabi ki herkese yetemem ama elimin ulaştığı herkese yardım etmeye çalışıyorum. Bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çocukların yüzündeki tebessümleri gördüğümde çok mutlu oluyorum. Dün bir ailenin evine eşyalar aldık. Çocuk odası yaptık ve o çocuğun yatağın üstünde zıplamasını gördükten sonra gerçekten çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

“Durumu iyi olan insanlar elini taşın altına koymalılar”
Durumu iyi olanların da durumu kötü olanlara yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Hacı Kömürcü, Durumu iyi olan insanlar elini taşın altına koymalılar. Bu insanlar bir odalı evde 67 aile aynı anda yaşıyor. Evlerinde üzerlerine örtecekleri bir battaniyeleri yok. Açgözlülük yerine bu insanlara yardım etmeliyiz. Bu Gaziantep için geçerli değil her yerde yardıma muhtaç insanlar var. Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Birbirimize ihtiyacımız var. Onun için herkesin bu şekilde davranmasını ve herkese yardım etmesini istiyorum. Şu ana kadar 163 tane genç kardeşlerimize ayakkabı verdik. 26 öksüz kardeşimize mont verdik. Annesi babası olmayan 17 çocuğumuza hem mont hem de ayakkabı sağladık. 3 ailenin odununu kömürünü aldık. 3 ailemizin bakkal borcunu sildik. Bunlar şu an bizim elimizden gelenler. İnşallah daha fazlası olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı
Şifa deposu 'menengiç' kahvesi
YEREL HABERLER Şifa deposu 'menengiç' kahvesi
İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı İnfaz koruma memuru, lojmanda, nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu
YEREL HABERLER İnfaz koruma memurunun lojmanda sır intiharı İnfaz ...
Gaziantep'te PKK/YPG'li terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Medıcal Park'tan ‘’Doğru yöntemle el yıkama’’ etkinliği
YEREL HABERLER Medıcal Park'tan ‘’Doğru yöntemle el yıkama’’ ...
Bölge odaları 19’uncu toplantısını online gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bölge odaları 19’uncu toplantısını online ...
Şahinbey Belediyesi’nden Hatay’a 25 bin fidan
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Hatay’a 25 bin fidan
Evde karantinayı ihlal eden 14 kişi, 44 bin lira ceza kesilip, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Evde karantinayı ihlal eden 14 kişi, 44 bin lira ceza ...
GTB Başkanı Akıncı’dan ‘Dünya Gıda Günü’ açıklaması GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Covid-19 tarım ve gıdanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi” “Dünya üzerinde milyonlarca insan yeterli gıdaya ulaşamadığı için açlıkla mücadele ediyor”
YEREL HABERLER GTB Başkanı Akıncı’dan ‘Dünya Gıda Günü’ ...
Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
Türkiye'de bir ilk Gaziantep'te “temassız oyun" şenliği düzenlendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk etkinliğe canlı bağlantı ile katıldı
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk Gaziantep'te “temassız oyun" ...
Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi ...
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapı da durduramadı Gaziantep’te 16 saatlik uyuşturucu operasyonu 16 saat süren operasyonda 29 adrese baskın yapıldı, 26 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapı da ...
Gaziantep'te 850 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 850 kişiye koronavirüs cezası
Kadına şiddete şarkıyla dikkat çeken rapçi: "Herkes elinden geleni yapmalı"
YEREL HABERLER Kadına şiddete şarkıyla dikkat çeken rapçi: "Herkes ...
Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep’te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs ...
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
CHP’deki bıçaklı yumruklu kavgada yeni detaylar ortaya çıktı Genç Liseliler Grubu üye Mustafa Can Ülüfer: "Konuşmak için gittiğimiz ofiste saldırıya uğradık. Bana bıçağı Umut Can Kadaş vurdu. Şikayetçi olduk, kararı bekliyoruz"
YEREL HABERLER CHP’deki bıçaklı yumruklu kavgada yeni detaylar ...
Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananlar olayı anlattı
YEREL HABERLER Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında ...
Gaziantep'te 19 adrese sahte ve kaçak alkol baskını
YEREL HABERLER Gaziantep'te 19 adrese sahte ve kaçak alkol baskını
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Covid 19’un mekanizması çözüldü Doktor Kahraman Kıskaç’tan Covid-19 analizi Gaziantep Özel NCR Hastanesi Doktoru Kahraman Kıskaç: "Almanya, Türkiye ve İtalya kırmızı alarmdan yeşile döndüler” "İşte buradaki mekanizmayı çözdükleri içindir"
YEREL HABERLER Covid 19’un mekanizması çözüldü Doktor Kahraman ...
GAGİAD sağlık çalışanlarının adını ormanında yaşatacak
YEREL HABERLER GAGİAD sağlık çalışanlarının adını ormanında ...
Başkan Doğru’dan kadın çiftçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan kadın çiftçiler günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X