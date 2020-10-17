ANKA’da dünya anestezi günü kutlandı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Dünya Anestezi Günü kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Dünya Anestezi Günü nedeniyle ANKA Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali Şeker ve anestezi teknikerlerine çiçek vererek, günlerini kutladı. Anestezi uzmanlarının yaptıkları işlemleri anlatan ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, “Anestezi ekibi, ameliyat öncesi, ameliyat süresince ve sonrasında hastayı takip eder, bu süreçlerde ağrı duymasını engelleyerek hayati fonksiyonlarının sürdürülmesi için gerekli bakım ve tedavileri uygular. Yani solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesi, anında acil müdahale anestezi kontrolü altındadır. Anestezi; uzman hekimiyle, teknikeriyle, teknisyeniyle, hemşiresiyle bir ekip işidir ve bu ekip tüm diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışır. Biz de, böyle hayati bir görevi üstlenen ekibimize bu özel gün vesilesiyle bir kez daha teşekkür etmek istedik” dedi

Genel Müdür Yardımcısı Ağdağ’a bu nazik davranışı için teşekkür eden Dr. Ali Şeker ise, “ANKA Hastanesi yönetimi sadece bir gün değil her gün bizim yanımızda. Bu hayati önem taşıyan görevi üstlenirken destek ve iş birliği çok önemli. Cerrahi tedavisinin başarısı multidisipliner yaklaşımla anestezi ve cerrahi ekiplerinin iş birliği ile mümkün. Anestezi, anestezist tarafından uygulanan bir işlem olmasıyla birlikte, ameliyat öncesi ve sonrası hastanın konforunu sağlamanın tıbbi yöntemidir. Ameliyat sırasında solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevler de kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle anestezi uzmanı güvenle ameliyatınızı geçirmenizi sağlayacak koruyucunuzdur. Dünyada bir hastaya uygulanan ilk modern anestezi Dr. John Collins Warren tarafından ABD’de 16 Ekim 1946 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihe istinaden kabul edilen 16 Ekim Dünya Anestezi Günü tüm meslektaşlarıma anestezi teknikerteknisyen arkadaşlarıma kutlu olsun” diye konuştu.

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