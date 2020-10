Gaziantep’in tarihi duvarlara yansıtılıyor

Gaziantep’in tarihi yerleri sokaklarda bulunan duvarlara resmediliyor.

Tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan güneydoğunun kadim kenti Gaziantep’te sokak duvarlarına tarihi yerler resmediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ressamlardan oluşan ekip, sokaklarda bulunan duvarlara Gaziantep’in tarihi yerlerini resmediyor.

Çalışmaların Gaziantep’in her tarafına yansıtılacağını ifade eden Ressam Halil Gören, “Büyükşehir bünyesinde tarihi dokuları biraz daha canlandırma amaçlı böyle bir çalışma içerisine girdik. Aslında bizden beklenen bu restore edilen birçok yer var. Daha sonradan tamirat gören duvarlar var. Bunları tarihi dokuya uygun olarak tekrar canlandırmamız istendi. Sadece tarihsel konuları işlemeyeceğiz. Süreç içerisinde grafik çalışmalarımız olacak. Farklı resimlerde yer alacak. Şimdilik Gaziantep tarihine yönelik çalışmalarımız var. Bu resimleri Gaziantep’in her tarafında göreceğiz” dedi.



“Vatandaşlar çok beğeniyor”

Ressam Aslı Memikbeşe ise vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, “Tarihi dokularımızı duvarlara yansıtıp bu şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gaziantep’in her yerini boyamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımız çok beğeniyorlar” diye konuştu.

Mahalle esnafı Esat Yağmur, duvarları renklendirmenin güzel olduğunu ve Gaziantep’in her yerine resim yapılmasını istediklerini belirtti.

