Kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Mücahitler mahallelerindeki 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatı. Harekete geçen ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-19 09:03:21
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