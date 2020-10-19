2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Nurdağıİslahiye kara yolu Kozdere kavşağında meydana geldi. Müjdat D. yönetimindeki 46 ACT 893 plakalı Opel marka otomobil ile Mustafa K (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa K. ile otomobilde bulunan Şükran K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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