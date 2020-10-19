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Gaziantep’in kadın, erkek berberi Fatmagül Gerçek, hobi olarak başladığı erkek berberinde usta oldu

İHA

Gaziantep’in kadın, erkek berberi Fatmagül Gerçek, hobi olarak başladığı erkek berberinde usta oldu

Gaziantep’te bir erkek berberinde çalışan Fatmagül Gerçek, müşterilerini nakış işler gibi özenle tıraş ediyor. Erkek berberinde kadın usta görenler ilk önce tereddüt etse de Fatmagül ustanın maharetini görünce koltuğa gönül rahatlığı ile oturuyorlar.
El işi inceliğinde nakış işler gibi tıraş yapan Fatmagül Gerçek, hayali olan bir mesleği yaptığını söyledi.
Erkek berberliğine hobi olarak başladığını belirten Gerçek, “Bizim daha önce bir baybayan kuaför salonumuz vardı orayı çalıştırıyorduk sonrasında bu salona geldim devam ediyorum çok iyi gidiyor. Ben bunu hobi olarak yapıyorum, sevdiğim için yapıyorum ondan biraz daha dikkatliyim bence bu işi bayanlar yapmalı erkeklerden daha çok bayanların yönelmesini istiyorum” dedi.
Bayan var diye gelmiyorlardı
İlk başlarda müşterilerin bayan var diye gelmediğini ifade eden Gerçek, “Şimdi hepsi alıştı rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bayan kuaförlerinde erkeler çalışıyor artık erkek kuaförlerinde de bayan çalışmalı bence” diye konuştu.
Müşteriler ise ilk geldikleri yaşadıkları tedirginliğin yerini güvene bıraktığını belirterek, Fatmagül ustanın tıraşından memnun olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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