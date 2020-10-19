Gaziantep FK, son 5 yıldaki en kötü sezon başlangıcına imza attı

Gaziantep Futbol Kulübü son 5 yılda ilk kez, çıktığı ilk 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Geçtiğimiz sezon ilk 5 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet alarak, 10 puan toplayan Gaziantep Futbol Kulübü, bu yıl çıktığı ilk 5 maçta sadece 4 puan topladı.
Geçen yılı 46 puanla 8. sırada bitiren kırmızısiyahlılar bu yılki çıktıkları ilk 5 maçta sadece 4 puan toplaması taraftarında tepkisine sebep oldu. İlk hafta deplasmanda Galatasaray’a mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci haftada evinde ağırladığı Fatih Karagümrük maçında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 3 puanı kaçırarak 1 puana razı oldu. 3. haftada deplasmanda çıktığı Göztepe karşılaşmasından Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı sevinen kırmızısiyahlılar, 4. haftada evinde ağırladığı Trabzonspor maçında ise 90+3’te yine Alexandru Maxim’in bulduğu golle kazandığı 1 puan kazanmıştı. Ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanına çıkan Gaziantep FK, 9 kişi kaldığı maçta bulduğu golle yine 1 puan aldı. Toplamda 4 puan toplayan bilen Gaziantep FK, son 5 yıldaki en kötü ilk 5 maçını çıkardı.
Sezonlara göre puan tablosu
Gaziantep Futbol Kulübü, 2015 2016 sezonunda TFF 1. Ligi'nde çıktığı ilk 5 maçta 9 puan, 2016 2017 sezonunda 8 ve 20172018 sezonunda 5 puan ve 20182019 sezonunda 10 puan toplamıştı. Kırmızısiyahlılar, 20192020 sezonunda Süper Ligi'nde çıktığı ilk 5 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet alarak 10 puan topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.