Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, park halindeyken freninin boşalması sonucu rampadan kayan minibüse, toprak yüklü kamyon çarptı. Devrilen kamyonun sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İbrahim Bal, 27 AU 757 plakalı minibüsünü rampada park ettikten sonra araçtan indi. Bal´ın ayrılmasından kısa süre sonra freninin boşalmasıyla rampadan kayan minibüse, Celal Kılıç'ın kullandığı 27 ACZ 17 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonda yüklü toprak yola savrulurken, sürücü Celal Kılıç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Celal Kılıç, daha sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, freni boşalan minibüsün rampadan kayarak, kamyonla çarpışması yer alıyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-10-19 13:52:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.