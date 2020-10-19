Koçer‘den Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Gaziantep Üniversitesi’nin büyük bir üniversite olduğunu söyleyen Nejat Koçer, “Yeni dönemde yenilikçi, kalite anlayışı yüksek, üniversitesanayi işbirliğinin çok daha ileri seviyede oluştuğu ve Türkiye’de akademik sıralamada daha öne çıkmış bir üniversite olmasını temenni ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi’nin daha ileri gitmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Bundan önceki dönemde Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı döneminde de üniversiteyle işbirliğimiz en üst seviyedeydi. Gerek ‘İnovasyon Vadisi’ gerek ‘Akıllı Sanayi’ projelerinde Gaziantep Üniversitesi ile beraber çalıştık. Şehrin vizyonu açısından Üniversitemizin çalışmaları çok önemli” diyerek, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a başarılar diledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise Milletvekili Nejat Koçer’e ziyaret için teşekkür ederek, yeni dönemde üniversitesanayi işbirliğini daha ileri aşamalara taşımak istediklerini belirtti.

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