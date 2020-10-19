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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Gaziantep’te park halinde otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında her iki araçta kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi Pazar Mahallesi'nde Çarşı Camii yakınında bulunan boş bir alanda park halindeki otomobil elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı alev aldı. Kısa sürede yandaki diğer otomobile de sıçrayan alevler, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

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