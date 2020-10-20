Hemzemin geçitte feci kaza: 3 ağır yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte tren ile bir aracın çarpıştığı feci kazada, araç içerisinde sıkışan 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde yük treni ile bir otomobil hemzemin geçitte çarpıştı. Aracın yaklaşık 10 metre sürüklendiği kazada ilk belirlemelere göre araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi de ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda ambulans da bölgeye yönlendirildi.
Öte yandan çocukların dayıları tarafından okula götürülürken feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Yaralıların sıkıştıkları araçtan kurtarılmaları için çalışmalar sürüyor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.