Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hemzemin geçitte, tren hafif ticari araca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde yaşandı. Makinistler M.K. ve H.K. idaresindeki 67386 sefer sayılı Fevzipaşa-Beyoğlu destek treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araçta sürücü Kara ile okula götürmek için aracına aldığı Zeynep Azra Soysal (8) ve Elanur Soysal (6) kardeşler ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saadettin Kara ve Zeynep Azra Soysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elanur Soysal ise Gaziantep'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-10-20 12:08:07



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