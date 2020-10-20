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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de eğitime destek sürüyor

İHA

Şahinbey'de eğitime destek sürüyor

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey İlçesi’nde yapılacak olan Kur’an Kursu’nun protokolü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Mevlüt Taş arasında imzalandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 46 yaş Kur’an Kursu’nun hem Kur’an Kursu olarak bir işlevinin bulunduğunu yanı sıra da anasınıfı ihtiyacını karşılaması anlamında önemli olduğunu belirterek “Hayırseverler bu dinamiklerin başında geliyor. Gerek okul, gerek cami gerekse bugün imzalayacağımız 46 yaş Kur’an Kursu ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. 46 yaş Kur’an Kursu’nun hem Kur’an Kursu olarak bir işlevi var hem de anasınıfı ihtiyacını karşılıyor. O açıdan ciddi anlamda eğitimin altyapısı da güçlenmiş oluyor. Bunu sahiplenen Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 tane 46 yaş Kur’an Kursu yapma hedefi çok ciddi, çok önemli ve büyük ölçüde sıkıntımızı ortadan kaldıracak bir hedef. Emeği geçenlere, hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
"Hedeflerimiz var"
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, kurumların belirlenen hedefler doğrultusunda fedakarca çalıştığını belirterek “Valimiz Sayın Davut Gül’ün belirlediği hedefler çerçevesinde tüm kurumlar bu hedefe ulaşmak için gayret ediyorlar. Gaziantep’in 100. Kuruluş yıl dönümünde 100 okula ve beraberinde eğitimin farklı alanlarına belediyemizin ve hayırseverimizin destekleriyle yeni bir alan açılmış oluyor. Belediyemiz, Müftülüğümüz ve Kaymakamlığımızın 20 tane 46 yaş Kur’an Kursu’nu şehrimize kazandırma hedefi bulunuyor. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizin çok gayretli çalışmaları bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
"Eğitime destek olacağız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanda önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. 46 yaş grubu için eğitim çok önemli. Ama ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın küçük yaşlarda eğitime başlaması onların ilerideki hayatlarına şekil vereceğine inanıyorum. Onun için bir yıl içinde tamamlanmak üzere 46 yaş 20 tane Kur’an Kursu’nu yapıp faaliyete geçecek şekilde bir planlamamız var. Bunun hazırlığımızı sürdürüyoruz. Hayırseverimize de çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul etsin. Şahinbey Belediyesi olarak bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
"Eğitim aile hayatını şekillendiriyor"
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çocuklara verilen eğitimin aile yaşamını da etkilediğini belirterek “46 yaş çocuğun karakterinin gelişmeye başladığı ve geleceğe dönük adımların atıldığı çok hassas ve kritik bir dönem. Bu dönemde çocuğa verilen eğitim geleceğini ve aile hayatını şekillendiriyor. Dolayısıyla yavrularımız burada Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar” dedi
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı, Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, yapılacak olan Kur’an kursunun ilimize hayırlı olmasını diledi. Hayırsever Mevlüt Taş, çocuklara gelecek hazırlamak, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için böyle bir projeye adım atmak istediklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Gaziantep Valiliği öncülüğünde yeri Şahinbey Belediyesi tarafından tahsis edilen 46 yaş Kur’an Kursu’nun yapımı için imzalanan protokole Vali Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı, Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve hayırsever Mevlüt Taş katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından tahsis edilecek arsa üzerine yapılacak 46 yaş Kur’an Kursu’nun protokolü imzalandı. Söz konusu Kur’an Kursu’nun adının ise Mevlüt Taş 46 Yaş Kur’an Kursu olarak anılacağı ifade edildi.

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