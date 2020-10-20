Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Gaziantep’te karayolunda karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı kadın kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi’nden KÜSGET Sanayi sitesi istikametine giden bir otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü ise emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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