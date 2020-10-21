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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Covid-19 PCR testi için özel laboratuvar

İHA

Gaziantep'te Covid-19 PCR testi için özel laboratuvar

Gaziantep Özel ANKA Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı kuruldu. PCR Tanı Laboratuvarı sayesinde daha fazla kişiye test yapılma olanağı sağlanırken, sonuca test yapıldığı gün hızlıca ulaşılacak. Bunun yanı sıra hastanenin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip sürüntü de alınabilecek.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde şu anda tanı alanındaki en ileri tekniklerden biri olan, az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme olanağı sunan PCR laboratuvarı kuruldu. Özellikle korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir yer tutan PCR laboratuvarı ile tanıların erken dönemde konulması birlikte artık daha kısa süre içerisinde sonuçlara ulaşılabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 PCR testi yapmak için yetkilendirilen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde günde 500 ile bin 500 arasında kişiye test yapılabilecek. Sonuca test yapıldığı gün hızlıca ulaşılacak. Bunun yanı sıra hastanenin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip sürüntü de alınabilecek. Burundan ve genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test edilecek. Tanıların daha erken dönemde konulmasına imkan sunacak bu hizmetle, korona virüs ile mücadelede de etkin bir rol oynanacak.
Test sonucu aynı gün teslim edilecek
Korona virüs hastalarını tespit etmek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla test sayısının arttırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek açısından PCR laboratuvarlarının önemli olduğuna dikkat çeken ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, “Kısa bir süre içinde kuruluş çalışmalarını tamamladığımız PCR Laboratuvarını hastanemizde açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Laboratuvarda görev yapacak sağlık çalışanlarımız gerekli eğitimleri aldı. ANKA Hastanesinde Covıd19 PCR ve antikor testleri hassas ölçüm metotları yüksek teknoloji kullanılarak duyarlı yöntemlerle yapılmaktadır. Test sonuçları, eksiksiz bir biçimde, hasta bilgilerinin gizliliği kapsamında sadece kişiye teslim edilmektedir. Bu nedenle testlerinizi hastanemizde güvenli bir şekilde yaptırabilirsiniz. Uzman hekim ve sağlık teknikerlerimiz tarafından yapılacak olan testlerin daha hızlı sonuçlanması, korana virüs ile mücadelede önemli bir etken olacak. Sonuçlar test yapıldığı gün hızlıca çıkacak. Bunun yanı sıra ekibimiz istenilen yere gidip kişinin bulunduğu yerde sürüntü örneği alabilecek. Korona virüs vaka testlerinin zaman kayıpları da asgari düzeye inmiş olacak. PCR testi, herhangi bir semptomu olmasa bile hastalığı taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir testtir. PCR testi, hastalığın tanısının erken evrede konulması, sizin ve sevdiklerinizin tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına yardımcı olacaktır. Cerrahi bir operasyon ya da işlem yaptıracaksınız hem kendinizin hem de sağlık ekiplerinin güvenliği açısından PCR testi yaptırmalısınız. Yurt dışına çıkma planınız varsa birçok ülkeye giriş için zorunlu olan PCR testlerinizin sonuçlarını vakit kaybetmeden alabilirsiniz. Covid19’dan başka daha birçok hastalığın moleküler tanısında PCR yöntemi kullanılmaktadır. Bu nedenle PCR laboratuvarında Covid19 salgını sonrasında da viral ve romatizmal birçok hastalığın teşhis ve takibini yaparak hastalarımıza ihtiyacı olan sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmuş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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