‘Askıda ekmek projesi’ Oğuzeli’nde devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine başlatılan ‘Askıda Ekmek Projesi’ 2018 yılından itibaren Oğuzeli Belediyesi tarafından ‘Paylaştıkça Çoğalalım’ sloganıyla devam ediyor.

Proje kapsamında ilçedeki pide ve somun fırınları Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından sürekli denetlenerek takip ediliyor.

‘Askıda Ekmek Projesi’nin 2 yıl önce Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından başlatıldığını ifade eden fırıncı esnafı “Oğuzeli Belediyesi’nin uygulamış olduğu bu proje sayesinde vatandaşlarımız daha duyarlı hale geldi. Başkanımıza bu hayıra vesile olduğu ve bizleri de ortak ettiği için teşekkür ediyoruz” dediler.

Fırıncı esnafı, “Bu uygulama müessemize gelip ekmek almak isteyen vatandaşımıza örnek oluyor. Vatandaş evine ekmek alıyorken Oğuzeli Belediyesi’nin fırınlarımıza bırakmış olduğu ekmek sandıklarını görünce çorbada bizimde tuzumuz bulunsun diye sandığa ekmek bırakıyorlar. Bizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırtmak amacıyla ekmekleri askıya çıkararak ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek temin ediyoruz.

Daha önce Oğuzeli’nde böyle bir uygulama yoktu. Belediyemiz ve Başkanımız sosyal belediyecilik anlamında elinden geldiği kadar vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Bu proje ne yardım edenin nede yardım alanın belli olmayacağı bir proje. Vatandaşlarımızın rencide olmadan faydalanabileceği bir proje.

Dinimiz, ‘Komşusu açken; tok yatan bizden değildir.’ diyor. Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi insanlar gözetilerek, böyle bir uygulama yapılması bizleri de oldukça mutlu etti. Fırıncı esnafı olarak Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve yapıyoruz” ifadelerini kullandılar.

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