TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Okulları öğrencileri bölge birincisi ve ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencilerinin projeleri, online düzenlenen “14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde bölge birincisi ve ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Osman Sayın ve Selin Nur Çapkur, öğretmenleri Cevahir Duman rehberliğinde “Tarih” dalında hazırladıkları "Tarihi Kodlayarak Sizlere Sesleniyoruz" adlı projede, Türk büyüklerinin kendi dönemlerinde yaşadıkları önemli olaylar animasyonlarla anlatılarak canlandırıldı. Bu yöntemle yeni bir eğitim teknolojisi üretilerek tarihteki önemli olayların yarınlara aktarılmasının hedeflendiği proje Tarih alanında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı. SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Göksu Eralp ve Onur Ongun, “Kimya” dalında, öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Boyalı Atık Suların Renginin Giderilmesine Funaria Hygrometrica'nın Etkisi” isimli proje de yarışmada değerlendirildi. Kıyafetler boyanırken geride kalan boyalı suların çevreye verdiği zararın yanında birçok canlıda toksin etkisi yapmasını dikkate alan öğrenciler, bu etkiyi ortadan kaldırmak için birçok yöntem bulunsa da en karmaşık ve ucuz olan biyolojik arıtma üzerinde durdu. Eralp ve Ongun, biyolojik bir materyal olan ve çok kolay bulunabilen Funaria Hygrometrica adlı yosun ile farklı biyoteknolojik yöntemler kullanarak boyalı suları arıtmayı başararak bölge ikincisi olmayı başardı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları projelerle okullarının yanı sıra Gaziantep’i TÜBİTAK Online Bölgesel Proje Değerlendirmelerinde temsil etmelerinin ve iki projelerinin ödül ile dönmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi

Asyalı, finalde öğrencilerine başarılar dileyerek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

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