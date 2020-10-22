Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

DHA

Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi. El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-22 08:23:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölümden kıl payı kurtuldular
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldular
Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele ...
Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
MHP'den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
YEREL HABERLER MHP'den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine ...
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Okulları öğrencileri bölge birincisi ve ikincisi oldu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Okulları ...
Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan ...
Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği ...
İnşaat asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaat asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi
YEREL HABERLER Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi
Uluslararası ISIF Fuarı'na GAÜN damgası
YEREL HABERLER Uluslararası ISIF Fuarı'na GAÜN damgası
‘Askıda ekmek projesi’ Oğuzeli’nde devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Askıda ekmek projesi’ Oğuzeli’nde devam ediyor
GASMEK yetenek kursları başarı hikayelerine imza atıyor
YEREL HABERLER GASMEK yetenek kursları başarı hikayelerine imza ...
Koyun satma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
YEREL HABERLER Koyun satma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil ...
GTB’de E-tescil dönemi başladı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Online tescilde Türkiye’de bir ilke imza atarak, üyelerimize yönelik e-tescil dönemini başlattık” “Borsamız üyeleri tescil işlemlerini artık web sitemiz üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler”
YEREL HABERLER GTB’de E-tescil dönemi başladı GTB Yönetim Kurulu ...
Hemzemin geçitteki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Hemzemin geçitteki kazada ölenlerin cenazeleri ...
Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele ...
Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim ...
Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
YEREL HABERLER Vatandaşla gönül köprüsü kuruyor
Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına ...
Sahte alkol üretenlere operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte alkol üretenlere operasyon: 2 gözaltı
Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada
Gaziantep'te Covid-19 PCR testi için özel laboratuvar
YEREL HABERLER Gaziantep'te Covid-19 PCR testi için özel laboratuvar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X