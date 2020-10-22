Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

DHA

Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız


Kadir GÜNEL/GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin, 5 haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Şahin, ''Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız'' dedi. Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdman öncesinde Gaziantep FK'lı futbolculardan Enver Cenk Şahin ve Nouha Dicko basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"BU HAFTA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"
Enver Cenk Şahin, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, oyun anlamında kendilerinden memnun olduğunu söyledi.
Şahin, ''Ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynamamız bizim için dezavantaj oldu. Ama sonrasında mağlup olmamakla beraber galibiyet de alamadık. Küçük detaylarla kaybettiğimiz puanlar da oldu. Oyun ve mücadele anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Son maçta 9 kişi kalmamıza rağmen takım içinde iyi bir mücadele vardı. 9 kişi ile 1 puan aldığımız için mutluyum. Sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız diyelim'' ifadelerini kullandı.
Forma buldukça performansının daha iyi olacağını ve kendisini daha iyi hissedeceğini kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, geçen senenin çok iç açıcı bir sezon olmadığını ancak bu sezon performans olarak daha ileri gideceğini vurguladı.
"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"
Gaziantep FK'nın yeni transferi Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.
Takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Malili forvet, 5 haftanın ardından galibiyet almak istediklerini belirtti. Takıma adapte sorunu yaşamadığını anlatan Dicko, ''Umarım bu hafta galibiyet alırız. Bunun için çalışıyoruz. Geçen hafta aldığımız 1 puan hemen hemen bir galibiyet gibi gözükmeli bizim için. Gol olana kadar 2 kişi eksiktik. Eksik olmasak skor daha farklı olurdu. Tüm arkadaşlarım karakterini gösterdi. Ben daha uzun bir süreç bekliyordum ama takıma adapte olmam uzun sürmedi. Şehri çok beğendim. İyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takımız. Umarım galibiyetler alarak devam ederiz. 6 ay sonra ilk defa maç oynadım. Performansımdan memnun değilim ama çalışarak daha iyi olacağım. Adaptasyon sürecinden sonra herkese daha iyi bir futbol seyrettireceğim'' diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Enver Cenk Şahin'in açıklamaları
Dicko'nun açıklamaları
Genel ve detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-10-22 10:14:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Tüketiciye sarımsak müjdesi Korona süreci ile fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan sarımsağın dikiminin yapıldığı alanlar 2 katına çıkarıldı Araban Sarımsağı çimlenmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) Tüketiciye sarımsak müjdesi Korona süreci ile ...
Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti Cinayet tekrar soruşturulacak
YEREL HABERLER Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık 2 yıl sonra ...
Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim"
YEREL HABERLER Nouha Dicko : "Daha iyi bir Dicko seyrettireceğim"
Enver Cenk Şahin: “Kazanmak için sahaya çıkacağız"
YEREL HABERLER Enver Cenk Şahin: “Kazanmak için sahaya çıkacağız"
Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi
Ölümden kıl payı kurtuldular
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldular
Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele ...
Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
MHP'den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
YEREL HABERLER MHP'den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine ...
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Okulları öğrencileri bölge birincisi ve ikincisi oldu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Okulları ...
Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan ...
Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği soruşturmasında 2 tutuklama
YEREL HABERLER Polis merkezi yakında bulunan bomba düzeneği ...
İnşaat asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaat asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti
Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi
YEREL HABERLER Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi
Uluslararası ISIF Fuarı'na GAÜN damgası
YEREL HABERLER Uluslararası ISIF Fuarı'na GAÜN damgası
‘Askıda ekmek projesi’ Oğuzeli’nde devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Askıda ekmek projesi’ Oğuzeli’nde devam ediyor
GASMEK yetenek kursları başarı hikayelerine imza atıyor
YEREL HABERLER GASMEK yetenek kursları başarı hikayelerine imza ...
Koyun satma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
YEREL HABERLER Koyun satma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil ...
GTB’de E-tescil dönemi başladı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Online tescilde Türkiye’de bir ilke imza atarak, üyelerimize yönelik e-tescil dönemini başlattık” “Borsamız üyeleri tescil işlemlerini artık web sitemiz üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler”
YEREL HABERLER GTB’de E-tescil dönemi başladı GTB Yönetim Kurulu ...
Hemzemin geçitteki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Hemzemin geçitteki kazada ölenlerin cenazeleri ...
Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele ...
Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X