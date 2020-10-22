Yalnız yaşadığı evinde intihar etti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Ahmet A. (35), yalnız yaşadığı evinde kendisini tavana bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece saatlerinde Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşandığı için yalnız yaşayan Ahmet A., odanın tavanındaki demire bağladığı iple kendini astı. Ahmet A.'nın cansız bedeni, sabah saatlerinde şehir dışından gelen annesi tarafından bulundu. Annenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı haber alıp, eve gelen Ahmet A.'nın yakınları, gözyaşı döktü.
Ahmet A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-10-22 11:51:33
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