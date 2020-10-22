Gaziantep'te, operasyonları önceden haber veren 4 polis tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, yapılacak operasyonları önceden haber verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri komiser 4 polis memuru tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli biri komiser 4 polis memuru hakkında, düzenlenecek operasyonlara ilişkin dışarı bilgi sızdırdığı ve rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda görevi kötüye kullandıkları belirlenen 4 polis, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen polisler, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-22 12:10:29



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