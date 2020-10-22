Betona sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te evin önündeki betonun arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar oluşan kedi tedaviye alındı.

Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir evin önünde bulunan merdivende yavru kedi, betonun arasında sıkıştı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, durumu fark edip itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, betonu kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar olan kedi, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-10-22 12:41:30



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