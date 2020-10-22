Başından vurulan Suriyeli genç, kurtarılamadı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, başından vurulmuş halde bulunan Suriyeli Muhammed El Halid (20), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Nizip Sanayi Sites'inde geçen salı günü başından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halid, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, bu sabah yaşamını yitirdi. Halid´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-10-22 14:56:31



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