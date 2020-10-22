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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Prof. Dr. Özaydın kolej öğrencileriyle bir araya geldi

İHA

Rektör Prof. Dr. Özaydın kolej öğrencileriyle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Doğa Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Eğitim üzerine öğrencilerle sohbet eden Rektör Özaydın, gençlerin geleceğin ışıkları olduğunu söyledi. Öğrenciler de Rektör Özaydın’ın çok babacan birisi olduğunu söyle buluşma nedeniyle teşekkür etti.
GAÜN Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, geleceğe dair ve üretime yönelik öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, ekonomik anlamda bilginin çok önemli olduğunu vurguladı. Türk medeniyetin yükselişe geçtiğini ve bu doğrultuda gençlerin daha çok çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özaydın, gençlere güvendiğini, onların geleceğin ışığı olduğunu ve bunun için gençlerimizin çok çalışması gerektiğini belirterek, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Peygamberimiz 1440 yıl önce ‘iki günü birbirine eşit olan, ziyandadır. Yenile kendini’ diyor. Her gün daha çok çalışıp yeni şeyler öğrenmek ve bunları üretime geçirmek lazım” dedi.

"Adil bir medeniyetin çocuklarıyız"
Medeniyetler tarihinden değinen Prof. Dr. Özaydın, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Dünyayı dünya yapan İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti olmasaydı bugünkü medeniyet olmazdı. 1700’lerden sonra batı medeniyeti yükselişe geçti. 1700’lü yıllarda çöküşe geçen İslam Medeniyeti ise 2000’li yıllardan sonra tekrar yükselişe geçti. Gençlerimiz İslam medeniyetini yükseltecek. Şuan aynı şekilde yükselen bir Türkiye var. Biz adil bir medeniyetin çocuklarıyız. O yüzden gençler bizim için birer sermaye. Bugünkü insanlığı bu hale getiren kapitalist medeniyettir. Daha çok para kazanmak için, savaşları, terörü icat eden ama demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerle süsleyen bir medeniyettir. Eşitlik, özgürlük, adalet, insanlık bizde mevcut. Bu gibi değerleri ithal etmeye gerek yok. En adil ve yardımsever insanlarız. Ne olursanız olun ama önce bulunduğunuz alanın entelektüeli olun. Herkes doktor, mühendis ya da öğretmen olabilir ama bir şeyin entelektüeli olmak başka bir şeydir" dedi.
Çocukların geleceğe yönelik düşüncelerini Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ile çekinmeden paylaştıklarını ifade eden Doğa Koleji Lise Müdürü Mehmet Koçer, Gaziantep Üniversitesi ile çocuklarımıza geleceğimizi hazırlamak için bilgi alışverişinde bulunduğunu söyleyerek Prof. Dr. Özaydın’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. 10. sınıf öğrencisi Efe Özdemir ise çok güzel bir görüşme olduğunu ifade ederek, “Rektörlerin daha sert yapılı olduğunu düşünüyordum ama Arif Hocayı görünce o ön yargılarım kırıldı. Çok sevecen ve babacan bir Rektör. Yaklaşan 29 Ekim ile ilgili fikirlerini bize anlattı” ifadelerini kullandıb
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın günün anısına Doğa Koleji öğrencilerine kitaplarını hediye etti.

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