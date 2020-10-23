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Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu

DHA

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu


Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın vaka sayılarının arttığına işaret ettiği kentlerden olan Gaziantep´te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşlar maskelerini kollarında ve çene altında tutuyor. Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesti.
Ceza yiyen bir vatandaş artık maskesini hiç çıkarmayacağını ifade ederken, çarşıda alışveriş yapanlar ise kalabalığın çok fazla olduğunu ve sosyal mesafeye çok dikkat edilmediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ
2020-10-23 13:17:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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