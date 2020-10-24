Polis kapkaççı ve hırsızlara göz açtırmıyor

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Gaziantep’te kapkaççı ve hırsızlara yönelik yapılan operasyonlarla 18 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaççılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları operasyonlarla 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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